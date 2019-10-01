Доктор Комаровский рассказал, как не подцепить неприятную болезнь в школе (видео)

Вши не могут скакать на большие расстояния, отметил врач.

Доктор Комаровский рассказал, что делать, если ребенок часто приносит вши из школы.

Как он написал на своей странице в Instagram, эти зловредные насекомые не могут скакать на большие расстояния, а переносятся только при непосредственном контакте голова к голове.

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Как избежать заражения педикулезом в школе:

- научить ребенка не соприкасаться собственной головой с головой друзей;

- не обмениваться личными вещами, такими как наушники или шапки;

- одежда ребенка должна быть из такого материала, к которому не может зафиксироваться вошь.

"Итак, личная гигиена, правильная одежда, ну, и, конечно же, вы знаете правильные методы лечения. Еще раз, главное лекарство называется "перметрин", - подытожил Комаровский.

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