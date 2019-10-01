Доктор Комаровский рассказал, как не подцепить неприятную болезнь в школе (видео)
Ребенок регулярно приносит из школы вшей. Что с этим делать, как уменьшить риск заражения? ⠀ Вши не скачут на большие расстояния. Вши могут перескочить с одного ребенка на другого, только тогда, когда есть непосредственный контакт голова к голове. Поэтому обращаю внимание, что ребенка надо учить не соприкасаться собственной головой с головой друзей, это раз. Ни в коем случае не обмениваться предметами, например, наушниками или шапками, это ваши личные предметы. Обращаю внимание на то, что одежда ребенка должна быть из такого материала, к которому не может зафиксироваться вошь. ⠀ Итак, личная гигиена, правильная одежда, ну и конечно же вы знаете правильные методы лечения. Еще раз, главное лекарство называется «перметрин». ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #вши #педикулез #лекарства #профилактика #гигиена #перметрин
Доктор Комаровский рассказал, что делать, если ребенок часто приносит вши из школы.
Как он написал на своей странице в Instagram, эти зловредные насекомые не могут скакать на большие расстояния, а переносятся только при непосредственном контакте голова к голове.
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Как избежать заражения педикулезом в школе:
- научить ребенка не соприкасаться собственной головой с головой друзей;
- не обмениваться личными вещами, такими как наушники или шапки;
- одежда ребенка должна быть из такого материала, к которому не может зафиксироваться вошь.
"Итак, личная гигиена, правильная одежда, ну, и, конечно же, вы знаете правильные методы лечения. Еще раз, главное лекарство называется "перметрин", - подытожил Комаровский.
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