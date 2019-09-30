Супрун улетела в США (фото)

Бывшая чиновница не написала, почему полетела в США.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун улетела в США.

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Об этом экс-чиновница сообщила на своей странице в Twitter, опубликовав фото на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне.

"Доброе утро!", - подписала снимок Ульяна Супрун.

Пару дней назад она сообщила в соцсети, что улетает: "Молния! Сегодня я лечу в США, но уже скоро я вернусь". Причины своего отъезда экс-глава Минздрава не разглашала.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров во время заседания 4 сентября уволил с должности по собственному желанию в.и.о. главы Минздрава и первую заместительницу министра здравоохранения Ульяну Супрун.