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Супрун улетела в США (фото)

20:32, 30 сентября 2019
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Супрун нахожится в США / twitter.com/usuprun

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Об этом экс-чиновница сообщила на своей странице в Twitter, опубликовав фото на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне.

"Доброе утро!", - подписала снимок Ульяна Супрун.

Пару дней назад она сообщила в соцсети, что улетает: "Молния! Сегодня я лечу в США, но уже скоро я вернусь". Причины своего отъезда экс-глава Минздрава не разглашала.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров во время заседания 4 сентября уволил с должности по собственному желанию в.и.о. главы Минздрава и первую заместительницу министра здравоохранения Ульяну Супрун. 

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Теги: #США#Супрун