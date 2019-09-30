Стало известно состояние новорожденного ребенка с двумя головами в Черновцах (видео)

У рожденных малышей общее тело.

Состояние новорожденных сиамских близнецов, которые родились в Черновцах на прошлой неделе, остается тяжелым.

Они на искусственной вентиляции легких в реанимации роддома, говорится в сюжете ТСН.

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Переводить их в областную больницу, где врачи планировали обследовать малышей и определяться, возможно ли их разделить, пока преждевременно, говорят в роддоме. У новорожденных общее тело, по одной паре рук и ног, а также три легкие.

У их матери это была первая беременность. Особенность плода врачи заметили еще во время первого УЗИ-обследования, но женщина отказалась прерывать беременность по религиозным убеждениям. Рожать должна была в столичной клинике, однако роды начались преждевременно. Поэтому кесарево ей делали в черновицком роддоме.

Сама роженица чувствует себя хорошо, медики пытаются стабилизировать состояние новорожденных.

"У детей множественные пороки развития, требующие интенсивной терапии, поэтому они находятся на стадии дообследования и получения соответствующей помощи. Мы советуемся, консультируемся", - прокомментировала заведующая отделением интенсивной терапии Черновицкого роддома №2 Людмила Агафонова.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 сентября в Черновцах родились сиамские близнецы, девочки имеют одно тело, но две головы. У роженицы – жительницы Черновицкой области – это была первая беременность. Медик отметил, что сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно.