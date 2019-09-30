Доктор Комаровский предупредил беременных о серьезной опасности (видео)

По словам врача, от рациона женщины напрямую зависит возможность возникновения у ребенка аллергии.

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский ответил на вопрос, как питание беременной мамы будет влиять на здоровье ребенка в дальнейшем и на возникновение у него аллергии.

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Своим ответом в Instagram детский врач удивил многих рожавших. "За последние годы, в последние десять лет, активно стали изучать, пересматривать все исследования, которые были раньше, и пришли к выводу, что, чем строже диета беременных, тем многократно выше риск аллергии у ребенка. Особенно опасным является первый триместр беременности", - подчеркнул педиатр.

"То есть, если наша женщина узнала о беременности и резко перестала есть все вредное, и села на диету, то шансы получить аллергию у ребенка огромные", - подытожил Комаровский.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, почему часто маленькие дети страдают из-за отравления лекарствами.