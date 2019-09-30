Доктор Комаровский предупредил беременных о серьезной опасности (видео)
Вопрос: ⠀ Как питание беременной мамы будет влиять на здоровье ребенка в дальнейшем, и на возникновение у него аллергии? ⠀ Ответ: ⠀ Я вас всех реально удивлю. Вы знаете, в последние годы, в последние десять лет, активно стали изучать, пересматривать все исследования, которые были раньше, и пришли к выводу, что, чем строже диета беременных, тем многократно выше риск аллергии у ребенка. Особенно опасным является первый триместр беременности. То есть, если наша женщина узнала о беременности и резко перестала есть все вредное, и села на диету, то шансы получить аллергию у ребенка огромные. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #аллергия #здоровье #беременность
Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский ответил на вопрос, как питание беременной мамы будет влиять на здоровье ребенка в дальнейшем и на возникновение у него аллергии.
Читайте такжеДоктор Комаровский "разрешил" давать сладости детям, но не всем (видео)
Своим ответом в Instagram детский врач удивил многих рожавших. "За последние годы, в последние десять лет, активно стали изучать, пересматривать все исследования, которые были раньше, и пришли к выводу, что, чем строже диета беременных, тем многократно выше риск аллергии у ребенка. Особенно опасным является первый триместр беременности", - подчеркнул педиатр.
"То есть, если наша женщина узнала о беременности и резко перестала есть все вредное, и села на диету, то шансы получить аллергию у ребенка огромные", - подытожил Комаровский.
Ранее Евгений Комаровский рассказал, почему часто маленькие дети страдают из-за отравления лекарствами.