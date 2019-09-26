Стала известна причина отравления полсотни школьников в Одессе

Предполагается, что возбудитель находился в продуктах, которые съели дети.

В Одессе причиной отравления в школьной столовой более 50 детей, доставленных на протяжении 15-19 сентября в инфекционную больницу, оказался сальмонеллез.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Читайте такжеМашины разбило вдребезги: в ДТП под Славянском погибли трое людей, среди них - ребенок

«Мы получили заключение лабораторных исследований. У части детей выявлен сальмонеллез. Но в смывах, взятых с рабочих поверхностей в учреждении образования, инфекции не найдено. И в продуктах, которые взяли на анализ, ее тоже нет. Здоровыми признаны сотрудники пищеблока», - заявила Буйневич.

Поэтому, по ее словам, остается единственная версия, которая заключается в том, что возбудитель был непосредственно в той еде, которую дети употребляли именно в день отравления. Возможно, была нарушена технология приготовления еды, термическая обработка и пр.

Чиновница утверждает, что медицинские книжки у всех сотрудников пищеблока в порядке, все проходили соответствующие медицинские проверки, а пищеблок сейчас безопасен. При этом сегодня в мэрии ожидают заключение Госпотребслужбы о том, что в нем можно готовить еду.

Она признала, что на пищеблоке были обнаружены просроченные продукты. При этом специалисты не могут утверждать, что именно эти продукты использовались для детей.

Буйневич подчеркнула, что просроченная продукция не должна присутствовать на пищеблоке, в связи с чем договор с поставщиком разорван.

По ее словам, поставляемая продукция сопровождалась соответствующими сертификатами качества. Подлинны они или нет, а также другие нюансы должны выяснить сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, в течение 15-19 сентября в Одесскую городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратились 53 учащихся школы №11 города Одесса, которые употребляли пищу в школьной столовой.