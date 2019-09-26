Украину накроет мощная магнитная буря: когда ждать метеоудара

Впереди украинцев ждет мощный метеоудар.

Мощнейшая магнитная буря месяца прогнозируется на субботу, 28 сентября. Не утихнет метеоудар и 29-го числа.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Сильная магнитная буря 28 сентября 2019 достигнет уровня G1, такой же силы метеоудар придется на 29 число. На следующий день, 30 сентября ожидаются колебания и магнитные возмущения.

Как уберечься от влияния магнитных бурь

Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов. Так, это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных. Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе.

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Медики советуют делать зарядку по утрам - несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Также рекомендуется время от времени принимать контрастный душ.

Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Следует соблюдать меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд. Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи.

Нужно также поменьше находиться на солнце, ограничить дальние перемещения и поездки. В такие дни специалисты рекомендуют запастись всеми необходимыми лекарствами, а в случае ухудшения здоровья сразу обратиться к специалисту, не затягивая дело.