Ежегодно в Одесской областной детской больнице проходят амбулаторное и стационарное лечение около 6 тысяч детей.

Одесская областная детская больница получила оборудование благодаря SMS-пожертвованиям абонентов Киевстар

25 сентября в рамках совместной инициативы Киевстар и Международного Благотворительного Фонда «Украинская Биржа Благотворительности» (МБФ УББ) «Детская надежда» состоялась передача оборудования в отделение кардиоревматологии Одесской областной детской клинической больницы.

На средства, которые абоненты Киевстар перечисляли с помощью SMS-сообщений, была закуплена рабочая станция Холтера ЭКГ, а также измеритель артериального давления ВАТ-41. Станция Холтера позволяет круглосуточно фиксировать информацию о работе сердца, проводить исследования сердца и сосудов, устанавливать заболевания и определять тактику лечения.

Ежегодно в Одесской областной детской больнице проходят амбулаторное и стационарное лечение около 6 тыс. детей. Из них около 400 имеют врожденные пороки сердца, а 60 заболеваний квалифицируются, как критические и требуют ургентного медицинского вмешательства.

Передача этого оборудования стала третьей по направлению кардиология и седьмой в проекте «Детская надежда». На сегодня сумма пожертвований уже составила более 1 млн. 380 тыс. грн.

Напомним, что ранее благодаря пожертвованиям абонентов Киевстар медицинское оборудование получил Национальный институт рака, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова, Западноукраинский специализированный детский медицинский центр г. Львов, Львовская областная больница «ОХМАТДЕТ» и Одесская областная детская клиническая больница (отделение онкогематологии).

«Детская надежда» - это платформа, благодаря которой все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность приобщиться к благотворительности и направить средства через SMS-сообщения. При осуществлении пожертвования можно выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больнице которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвование может быть разовым, от 1 до 3000 гривен, или регулярным - 2, 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 гривен.

Размер взноса не имеет значения, ведь каждая гривна помогает доброму делу. Посмотреть подробности и поддержать инициативы можно по ссылке.

Средства, которые абоненты жертвуют с помощью SMS, не облагаются налогами. 100% пожертвований используются МБФ УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы для больниц. Отчеты по сбору и использованию средств можно посмотреть на сайте

Справка о Киевстар:

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются примерно 26,2 млн абонентов. По исследованиям международной компании Ookla за 2018 год, в сети Киевстар средняя скорость мобильной передачи данных является самой высокой по Украине.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признана как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.

Справка про Украинскую Биржу Благотворительности (ubb.org.ua):

Украинская Биржа Благотворительности (ubb.org.ua) – первая в Украине фандрайзинговая платформа онлайн-благотворительности, эффективный и современный инструмент для привлечения средств на разнообразные благотворительные и социальные проекты, которая позволяет благотворителям и получающим помощь контролировать их целевое использование. Главная цель - сделать прозрачную, публичную и подотчетную благотворительность неотъемлемой частью жизни каждого украинца, способствовать развитию культуры массовой благотворительности в Украине, чтобы у каждой социальной проблемы было решение.

За 7 лет работы на платформе ubb.org.ua привлечено более 170 млн грн, поддержано более 3,3 тыс. благотворительных проектов и инициатив, партнерами стали более 120 неприбыльных организаций и более 200 бизнес-компаний.

Украинская Биржа Благотворительности позволяет помогать быстро, эффективно и прозрачно, позволяя сотням тысяч людей объединяться для достижения больших результатов от небольших взносов.

Украинская Биржа Благотворительности предоставила возможность одними из первых присоединиться к инновационному инструменту SMS-благотворительности своим партнерским организациям БФ "Свічадо", ОО "Глобал Офіс", ВБФ "Крона".