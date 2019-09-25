Больные диабетом дети записали трогательное обращение к Зеленскому и зовут его на встречу (видео)

Мероприятие запланировано на 3 октября в столице.

3 октября 2019 года в 10:00 в Киеве возле Арки дружбы народов состоится мирная акция "Встреча с президентом", призванная обратить внимание на проблемы граждан, больных сахарным диабетом.

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Цель этой встречи - обратить внимание президента Владимира Зеленского на людей с сахарным диабетом 1 типа (инсулинозависимых), которые вынуждены выживать в современных условиях, ведь государственная целевая программа "Сахарный диабет" утратила силу.

"На встречу люди со всей страны подготовили проект новой целевой программы, которая бы отвечала новым условиям компенсации диабета. Они хотят его отдать собственноручно", - отмечают участники мероприятия.

Ранее экс-глава Минздрава Ульяна Супрун дала пять советов, как предотвратить сахарный диабет.