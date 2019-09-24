В Киеве школьники отравились медным купоросом

Инцидент произошел 23 сентября в учебном заведении по ул. Стельмаха в Голосеевском районе.

В Киеве шестеро учеников школы №36 отравились медным купоросом и были госпитализированы в детскую специализированную больницу "Охматдет".

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Госпотребслужбы в столице. Как выяснилось, вещество из дома принес в школу один из учеников.

Сейчас об инциденте проинформирован Департамент образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета для обеспечения проведения соответствующих мер по соблюдению законодательства.

Медный купорос – это пятиводный сульфат двухвалентной меди, медная соль серной кислоты, действующим компонентом которой выступает сернокислая медь. Имеет вид гигроскопической голубой кристаллической массы. Запах и привкус металла отсутствуют.

Ранее посетители хмельницкого аквапарка массово отравились хлором. К врачам за медицинской помощью обратились 13 человек - 11 детей и двое взрослых.