На Харьковщине десятки людей подхватили опасный вирус

Заразиться вирусным менингитом можно воздушно-капельным путем, контактным, через воду.

За 8 месяцев 2019-го заболеваемость вирусным менингитом в Харьковской области остается на уровне прошлого года - зарегистрировано 44 случая.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

За три недели сентября было зарегистрировано 29 случаев. Более половины больных – дети (52,3%).

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Вирусный менингит – это острое инфекционное заболевание с поражением мозговых оболочек головного мозга. В большинстве случаев причиной его появления является вирусная инфекция, в частности, энтеровирусы (Коксаки и ЕСНО), реже вирус эпидемического паротита, цитомегаловирус, герпесвирус, аденовирусы.

"Вирусный менингит в отличие от бактериальных не приводит к серьезным осложнениям. Около 85% случаев менингитов, вызванных энтеровирусами, проходят бессимптомно, 12-14% диагностируются как легкие формы и лишь 1-3% имеют тяжелую форму. Однако, при любой форме этого заболевания лечение должно быть начато немедленно и обязательно в условиях стационара", - отметили врачи.

Заразиться вирусным менингитом можно воздушно-капельным путем, контактным, через воду во время купания в загрязненных водоемах или бассейнах.

Среди симптомов вирусного менингита - сильная головная боль, развитие интоксикации, сочетание катаральных и желудочно-кишечных проявлений, полиморфная экзантема, лихорадка, общая слабость, боли в мышцах и суставах. У детей могут появляться судороги конечностей. Также проявляются симптомы ОРВИ – боль в горле, насморк, кашель.