Доктор Комаровский объяснил, когда нельзя заниматься самолечением (видео)
Самолечением нельзя заниматься: ⠀ 1. Когда некий симптом возник в первый раз в жизни. ⠀ 2. Никакого самолечения, когда возникают расстройства сознания и чувствительности. То есть: «Не чувствую палец», «Не чувствую ногу», что-то онемело, какие-то проблемы с мыслями, с сознанием, не реагирует – не выделываемся, идем к врачу. ⠀ 3. Любые травмы, особенно связанные с головой. ⠀ 4. Любые проблемы со здоровьем при беременности. ⠀ 5. О чем вы также должны знать: вполне возможно, что вы имеете опыт лечения насморка, и вы имеете опыт лечения поноса. Когда вы лечите одновременно две болезни, с которыми вы имеете опыт, то вы можете использовать лекарства и при одной, и при другой, а эти лекарства уже будут друг с другом несовместимы. Поэтому, если к вам пришли сразу две неприятности, давайте посоветуемся с доктором. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #самолечение #здоровье
Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, самолечением можно заниматься далеко не всегда.
Как написал эксперт на своей странице в Instagram, самолечением нельзя заниматься в том случае, когда некий симптом возник первый раз в жизни.
Читайте такжеДоктор Комаровский объяснил, когда нельзя делать массаж (видео)
"Никакого самолечения, когда возникают расстройства сознания и чувствительности. То есть: "Не чувствую палец", "Не чувствую ногу", что-то онемело, какие-то проблемы с мыслями, с сознанием, не реагирует - не выделываемся, идем к врачу", - подчеркнул Комаровский.
Также отказаться от самолечения стоит при наличии любых травм (особенно связанных с головой), а также при беременности.
"О чем вы также должны знать: вполне возможно, что вы имеете опыт лечения насморка, и вы имеете опыт лечения поноса. Когда вы лечите одновременно две болезни, с которыми вы имеете опыт, то вы можете использовать лекарства и при одной, и при другой, а эти лекарства уже будут друг с другом несовместимы. Поэтому, если к вам пришли сразу две неприятности, давайте посоветуемся с доктором", - подытожил педиатр.
Ранее Евгений Комаровский рассказал, почему часто маленькие дети страдают из-за отравления лекарствами.