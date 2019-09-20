В Одессе в школьной столовой отравились 53 ученика, 5 госпитализированы

В городе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

В Одессе в городской инфекционной больнице с предварительным диагнозом пищевое отравление обратились 53 ученика, которые употребляли пищу в школьной столовой.

Читайте такжеНа Ривненщине зафиксирована вспышка гастроэнтероколитаОб этом сообщается на сайте Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

«19 сентября в ГСЧС поступила информация, что в течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратились 53 ученика ООШ № 11 в городе Одесса, которые употребляли пищу в школьной столовой», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 07:00 20 сентября на стационарном лечении находится 5 человек. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как ранее сообщал УНИАН, до этого в Винницкой области дети массово отравились в школьной столовой.