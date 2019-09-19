Глава Минздрава подчеркнула необходимость реформирования службы крови и донорства в Украине

Зоряна Скалецкая заявила, что сейчас государство может сделать первые решительные шаги по созданию эффективной и целостной системы обеспечения компонентами крови.

Реформирование службы крови и донорства является важным компонентом оказания медицинской помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время научно-практической конференции “Актуальные вопросы промышленного производства препаратов крови”, который проходит в Киеве в рамках Международного форума по вопросам компонентов и препаратов крови.

Самым актуальным вопросом форума стало реформирование службы крови и системы донорства в Украине, ее модернизация и гармонизация с нормами ЕС.

Во время своего выступления на форуме министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что сейчас государство может сделать первые решительные шаги по созданию эффективной и целостной системы обеспечения компонентами крови.

Министр добавила, что много людей не понимают, насколько это важный компонент оказания медицинской помощи, поэтому сейчас эта отрасль нуждается в пересмотре стандартов и требований к ней.

“Выведение ее в отдельную задачу для государства и формирование четких алгоритмов, задач и стандартов - является тем, что мы можем дать как управленцы в этой отрасли для общего блага всего населения Украины”, - подчеркнула глава Минздрава.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий отметил важность развития в Украине системы производства лекарств и, в частности, приветствовал открытие завода по производству препаратов из плазмы донорской крови человека Biopharma в Белой Церкви.

Радуцкий отметил, что данная отрасль является стратегической для Украины, особенно, в условиях военного конфликта.

“Законодательство о донорстве не обновлялось с момента его принятия, то есть с прошлого века. Поэтому модернизация законодательства, а также эффективное государственно-частное партнерство смогут вытащить Украину из этого кризиса. И открытие инновационного завода-фракционатора "Biopharma" в Белой Церкви - это большая гордость. Ведь это предприятие, которое войдет в тройку лидеров производителей препаратов из плазмы крови в мире”, - сказал он.

Участники форума также обсудили преимущества и недостатки различных подходов к системе донорства: платной, как в США и добровольной, как в странах Европы. Эксперты отметили, что для Украины оба подхода являются приемлемыми, но главное - это содействие развитию национальной системы крови и изменение культуры донорства.

Справка УНИАН. 19-20 сентября в Киеве проходит Международный форум по вопросам компонентов и препаратов крови, который объединил более 600 участников, более чем из 20 стран мира.

20 сентября в рамках мероприятия в Белой Церкви состоится открытие завода-фракционатора по производству препаратов из плазмы донорской крови человека Biopharma, который не имеет аналогов в Восточной Европе. В строительство завода и подготовительные работы, которые длились около 4 лет, было инвестировано более 75 млн долларов.