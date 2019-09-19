Как будет работать первый центр психического здоровья и реабилитации ветеранов

C 1 октября 2019 начинает работу первый государственный центр психического здоровья и реабилитации ветеранов войны, созданный на базе госучреждения «Лесная поляна» Министерства здравоохранения. Раньше это был госпиталь для ветеранов Афганистана, но в прошлом году Минздрав начал работу по изменению статуса и плана работы учреждения. Теперь этот госпиталь открыт для всех ветеранов, а не только интернационалистов. «Кроме того, вместе с участниками боевых действий реабилитацию смогут проходить добровольцы без статуса УБД и прошедшие плен», – рассказала директор госпиталя Ксения Возницина.

Врач подчеркнула, что госпиталь продолжит лечебную работу, которая была здесь ранее, но теперь имеет специализацию по предоставлению медицинской помощи в сфере психического здоровья. То есть, появились дополнительные функции.

Специализация созданного центра – это лечение расстройств, связанных с боевым стрессом, последствиями черепно-мозговых травм (постконтузийний синдром), лечение состояний зависимости от психоактивных веществ (Mental Health Care HUB). Поэтому в госпитале расширили команду и взяли в штат восемь профильных специалистов – опытных военных психологов и психотерапевтов. «Нам также удалось приобрести уникальное медицинское оборудование – когнитивный тренинг для тех, у кого после контузии нарушена память, концентрация внимания. Это оборудование позволяет тренировать утраченные способности. Нигде в Украине такого еще нет», – отметила Возницина.

В начале своей работы центр психического здоровья и реабилитации ветеранов сможет охватить до шестидесяти пациентов одновременно. Однако, здесь планируют не только лечить, но и проводить тренинги. «Мы заручились поддержкой неправительственных организаций (трастовый фонд НАТО, Израильская коалиция травмы), которые на базе госпиталя будут проводить тренинги для психологов и социальных работников в сфере психического здоровья из регионов Украины», – объяснила директор «Лесной поляны».

Согласно заявленной идеи, первый государственный центр психического здоровья и реабилитации ветеранов войны будет аккумулировать опыт всей страны, будет создана система обмена опытом, обучения, повышения квалификации специалистов в вопросах восстановления психического и психологического здоровья ветеранов. По сути, он должен стать ядром для развертывания сети подобных центров на базе существующих госпиталей ветеранов по всей территории Украины.

По словам Вознициной, первые тренинги для специалистов из регионов планируется провести уже в ближайшее время. Впрочем, заинтересованные в обмене опытом нашлись уже даже на презентации центра. К примеру, начальник Сумского областного клинического госпиталя ветеранов войны Инесса Савенко приехала перенимать методики обучения специалистов, чтобы на базе своего госпиталя проводить тренинги для семейных врачей.

«Чтобы они могли оказать элементарную психологическую помощь ветерану или хотя бы разграничить грубую патологию и психологическое нарушение, направить вовремя к специалисту», – рассказала Савенко.

«Понимаете, все, кто лечатся у нас в госпитале, и так проходят консультации у психолога и психотерапевта. Но это преимущественно жители города Сумы. А вот ветераны из районов и сел к нам в госпиталь почти не обращаются, ведь им бывает затруднительно приехать», – добавила она.

Что думают о центре сами ветераны

Презентация собрала не только врачей, психологов, реабилитологов. Открытие центра ментального здоровья поддержали сами ветераны войны на Донбассе, понимающие цену своевременной психологической помощи.

Своей историей поделился старшина батальона «Киевская Русь» Эдуард Малеванный. Он рассказал о том, как в 2014-м году попал в засаду и получил серьезные ранения, пережил десятки операций и тяжелейшее психологическое состояние: «Бессонные ночи, ужасные головные боли, словно, со всех сил ударили в голову кувалдой. Скажу откровенно, думал о самоубийстве. От этой жуткой боли мне хотелось просто пробить себе голову. Не хотелось есть, спать, я ничего не чувствовал».

«Как и многие, я не верил в психологию. Но это работает. Я прочувствовал это на себе. Психологи вернули меня к жизни», – отметил ветеран.

«Открытие и работа центра поможет как воюющим бойцам, так и тем, кто вернулся, получил тяжелые «контузии». Здесь будут не только помогать людям, но также изучать проблематику психологических проблем. Чтобы было меньше самоубийств [среди ветеранов], меньше неразрешимых проблем в их семьях», - подчеркнул Уполномоченный президента по делам ветеранов Вадим Свириденко.

В то же время, по его словам, ветеран не должен приходить в госпиталь с ободранными стенами. «Ведь, стены тоже должны «лечить». Так что само по себе появление данного центра — это замечательно. Но государство забыло его отремонтировать», – посетовал Уполномоченный президента по делам ветеранов.

В разговоре с УНИАН Свириденко сообщил, что на днях состоится его встреча с Владимиром Зеленским, которому Уполномоченный планирует рассказать о проблемах госпиталя, требующих внимания государства.

Слово за государством

Директор «Лесной поляны» Ксения Возницина отметила, что, со своей стороны, они сделали все возможное для запуска центра. Расширили команду, заручились поддержкой других организаций, сумели приобрести уникальное оборудование (стоимость когнитивного тренинга - около 80-ти тысяч гривен). Все это было сделано без дополнительной поддержки государства.

Увы, на реконструкцию учреждения и ремонт палат, дальнейшую закупку оборудования и расширение штата (еще нужны физические терапевты, эрготерапевты) у госпиталя совсем нет средств. «То есть, мы своей командой сделали первый шаг. Все, что мы могли. А дальше – дело за государством. Я требую поддержки государства, профильных министерств и ведомств, они должны нам помогать», – подчеркнула Возницина.

Министр по делам ветеранов Оксана Коляда сообщила, что совместно с Минздравом Минветеранов включили в свой план мероприятий открытие и полноценный запуск данного центра психического здоровья и реабилитации в течение 2019-2020 годов. По ее словам, задача государства – обеспечить соответствующее финансирование с привлечением донорских средств для полноценного запуска такого рода центров.

Во время презентации министр отметила, что нельзя точечно решать отдельные проблемы наших ветеранов, поскольку интегрировать и действительно вернуть их к нормальной жизни можно только используя комплексный подход. «Я говорю о возвращении как физического, так и ментального здоровья ветеранов, о работе с их семьями, об образовательных программах и возможностях открытия бизнеса, о других программах, которые могут изменить жизнь ветерана. Комплексный подход – это важно. А без восстановления психического ментального здоровья ни один компонент комплексной системы не будет работать», – убеждена она.

На данный момент в госпитале «Лесная поляна», рассчитанном на 220 человек, не больше десяти ветеранов АТО/ООС. «Люди еще не знают, что можно ехать к нам. Все думают, что это исключительно афганский госпиталь», – считает директор госпиталя Ксения Возницина.

Чтобы попасть сюда на лечение, ветерану необходимо взять направление у своего семейного врача, который сделает выписку из амбулаторной карты пациента. «Или же можно обратиться в областной госпиталь любого региона. На каждый областной госпиталь мы рассылаем наши направления», – объяснила она.

Все пациенты в «Лесной поляне» обследуются и лечатся бесплатно.

Согласно Закону «О статусе ветеранов, гарантии их социальной защиты», родственники погибших ветеранов также могут лечиться в госпитале. А вот близкие живых ветеранов не могут проходить здесь реабилитацию. Поэтому в «Лесной поляне» ждут от власти не только финансовой поддержки, но и законодательных изменений для урегулирования этого вопроса, дабы на квалифицированную медицинскую помощь в сфере психического здоровья имели право родственники всех украинских ветеранов.

Ирина Шевченко