Хирург показал на видео операцию на сердце

Операцию на сердце провели 69-летней пациентке.

В Херсонской областной больнице руководитель Института сердца Борис Тодуров прооперировал сердце по новой технологии.

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Такая операция в Херсоне была проведена впервые. 69-летней пациентке в аорту вставили клапан, который во время операции изготовили из ее же материала.

"Сегодня сделали первую операцию неокуспидализации аортального клапана в Херсонской областной больнице. Охотно делимся опытом новых технологий с областными центрами. Спасибо всем участникам", - написал Тодуров на своей странице в Facebook.

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