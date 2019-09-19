Хирург показал на видео операцию на сердце
В Херсонской областной больнице руководитель Института сердца Борис Тодуров прооперировал сердце по новой технологии.
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Такая операция в Херсоне была проведена впервые. 69-летней пациентке в аорту вставили клапан, который во время операции изготовили из ее же материала.
"Сегодня сделали первую операцию неокуспидализации аортального клапана в Херсонской областной больнице. Охотно делимся опытом новых технологий с областными центрами. Спасибо всем участникам", - написал Тодуров на своей странице в Facebook.
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