Доктор Комаровский рассказал об отравлении лекарствами
Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, почему часто маленькие дети страдают из-за отравления лекарствами.
Как он написал на своей странице в Instagram, причин всего две – употребление ребенком лекарств, оставленных без присмотра, а также ошибка родителей с дозой препарата.
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Педиатр рассказал, какие правила могут помочь в профилактике отравлений лекарствами:
1. Храните лекарства только в оригинальных упаковках в недоступном для детей месте, в закрывающемся шкафчике или контейнере (аптечке).
2. Контролируйте сроки годности лекарств.
3. Внимательно читайте инструкции к лекарствам, не стесняйтесь задавать врачам вопросы и переспрашивать, убедитесь в том, что вы не перепутали милилитры (мл) и миллиграммы (мг).
4. Не давайте детям своих (взрослых) лекарств и не принимайте лекарства в присутствии детей, чтобы исключить ненужные подражания.
5. Не давайте лекарства в темноте.
6. Прежде чем давать ребенку лекарство, убедитесь в том, что следует давать именно это — прочтите название на упаковке, перечитайте врачебные назначения.
7. Не ленитесь прятать лекарства после использования.
8. Если вы решили избавиться от просроченного лекарства, позаботьтесь о том, чтобы ребенок не обнаружил его в мусорном ведре.
9. Не называйте лекарства "вкусными" словами (конфеткой, соком, вареньем и т. п.).