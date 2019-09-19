Доктор Комаровский рассказал об отравлении лекарствами

Педиатр рассказал, какие правила могут помочь в профилактике отравлений лекарствами.

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, почему часто маленькие дети страдают из-за отравления лекарствами.

Как он написал на своей странице в Instagram, причин всего две – употребление ребенком лекарств, оставленных без присмотра, а также ошибка родителей с дозой препарата.

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Педиатр рассказал, какие правила могут помочь в профилактике отравлений лекарствами:

1. Храните лекарства только в оригинальных упаковках в недоступном для детей месте, в закрывающемся шкафчике или контейнере (аптечке).

2. Контролируйте сроки годности лекарств.

3. Внимательно читайте инструкции к лекарствам, не стесняйтесь задавать врачам вопросы и переспрашивать, убедитесь в том, что вы не перепутали милилитры (мл) и миллиграммы (мг).

4. Не давайте детям своих (взрослых) лекарств и не принимайте лекарства в присутствии детей, чтобы исключить ненужные подражания.

5. Не давайте лекарства в темноте.

6. Прежде чем давать ребенку лекарство, убедитесь в том, что следует давать именно это — прочтите название на упаковке, перечитайте врачебные назначения.

7. Не ленитесь прятать лекарства после использования.

8. Если вы решили избавиться от просроченного лекарства, позаботьтесь о том, чтобы ребенок не обнаружил его в мусорном ведре.

9. Не называйте лекарства "вкусными" словами (конфеткой, соком, вареньем и т. п.).