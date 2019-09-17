В Украине заработал онлайн-сервис по выбору врача (видео)

При помощи сервиса также можно оценить финансовое состояние амбулатории: сколько она получает денег в соответствии с количеством деклараций на каждого врача и на что тратит.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) совместно с Министерством цифровой трансформации запустили онлайн-сервис на основании открытых данных «Открытая медреформа», который позволяет выбирать врача пациентам медучреждений.

Об этом на пресс-брифинге сообщил глава НСЗУ Олег Петренко.

«Сервис будет полезен для пациентов, которые хотят выбрать врача, поскольку позволяет легко проанализировать загруженность специалистов в любом медучреждении. Достаточно ввести имя-фамилию врача, адрес или название медучреждения, и система выдаст информацию о количестве подписанных деклараций каждого из врачей медучреждения», - сказал он.

По словам Петренко, при помощи сервиса также можно оценить финансовое состояние амбулатории: сколько она получает денег в соответствии с количеством деклараций на каждого врача и на что тратит.

Информация о загруженности врачей и материальном положении медучреждения позволит гражданам принять взвешенное решение о подписании декларации, сказал он.

Присутствующий на брифинге первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб в свою очередь отметил, что развитие открытых данных остается приоритетом для нового правительства, особенно в сферах, которые проходят реформирование.

"Поэтому мы создали этот удобный и понятный для всех инструмент, который позволяет сориентироваться при выборе врача и проконтролировать использование государственных денег», - сказал он.

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На пресс-брифинге также говорилось о том, что сервис будет интересен журналистам и общественным активистам, поскольку предоставляет достоверную и открытую информацию о текущем состоянии проведения медреформы в Украине.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2020 года в Украине начнется реализация закона о медицинской реформе в полной мере и впервые заработает Программа медицинских гарантий для всех граждан Украины.

Программа медгарантий утверждается Верховной Радой в составе закона о госбюджете Украины на соответствующий год.

16 сентября Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) попросила Верховную Раду предусмотреть выделение 80 млрд грн на Программу медицинских гарантий при рассмотрении законопроекта о госбюджете на 2020 год.

Программа медицинских гарантий - перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту и которые являются бесплатными. За них платит Национальная служба здоровья Украины из налогов граждан.

В программу медицинских гарантий войдут услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной медицинской помощи и реабилитации. Четкий перечень бесплатных для украинцев медицинских услуг будет известен после утверждения государственного бюджета на 2020 год.