12-летняя девочка родила в Ривне: СМИ узнали, кто отец ребенка (видео)

Школьница родила мальчика весом более 3 кг.

В Ривне 12-летняя девочка родила ребенка – мальчика весом три килограмма и ростом в 47-м сантиметров. Беременную в перинатальный центр привезли со свалки, где живут и работают ее родственники из Закарпатья.

Как чувствует себя молодая роженица и кто отец ребенка, рассказали журналисты ТСН.

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Послеродовых осложнений юная роженица не имеет, чувствует себя хорошо. "Она приходит к ребенку, хочет его кормить грудью. Но у ребенка есть врожденный порок, который не позволяет использовать грудное молоко", - говорит заместитель главного врача по неонатологии Галина Ковалева.

Местные жители говорят, что папе новорожденного мальчика 20 лет. Он - с Закарпатья, от ребенка не отказывается. Впрочем, его разыскивает ривненская полиция.

"Половые сношения с несовершеннолетним лицом, не достигшим 16 лет. Санкция - от пяти восьми лет лишения свободы", - говорит руководитель отдела коммуникации ГУ Нацполиции Ривненской области Антон Крук.

Пока же девочка с младенцем под присмотром медиков. В соцслужбах собирают информацию о маме и других детей, которые уже третий год живут посреди мусорного полигона. Дело в том, что до этого случая о них ни один работник предприятия не сообщал.