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В Винницкой области дети массово отравились в школьной столовой (видео)

01:41, 15 сентября 2019
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Как сообщила пресс-служба областной полиции, информация о госпитализации учащихся и работников одной из казатинских школ в районную больницу с диагнозом пищевое отравление поступила в полицию 13 сентября.

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"Предварительно установлено, что пострадавшие отравились продуктами питания в столовой школы. Работа заведения, готовившего и доставлявшего еду в школу, приостановлена. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

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Теги: #отравление школьников#Виннитчинапогода в Виннице