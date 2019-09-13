На Закарпатье восемь школьников отравились неизвестным веществом, трое - в тяжелом состоянии

Все пострадавшие - ученики общеобразовательной школы №10 города Мукачево.

Сегодня в Закарпатскую детскую областную больницу поступили восемь детей школьного возраста с признаками отравления неизвестным веществом, трое из них - в тяжелом состоянии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Закарпатском областном центре здоровья со ссылкой на главного врача Закарпатской областной детской больницы Романа Шницера.

По информации центра, сначала сразу после обеда в больницу поступили семеро детей, трое в тяжелом состоянии, с потерей сознания и судорогами. Еще четверо детей были госпитализированы с отравлением средней тяжести, они жаловались на сильную головную боль и тошноту.

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Около 16.30 родители привезли в больницу еще одного ребенка также с признаками отравления.

Все дети, поступившие сразу после обеда, ученики 6-го класса общеобразовательной школы №10 города Мукачево. Восьмой ребенок, которого родители привезли вечером, это девочка из 5-го класса.

«Сейчас трое детей находятся в реанимации, все в сознании, состояние их стабильное. Все дети получают полный объем необходимой медицинской помощи», - процитировали слова Шницера в областном центре здоровья.

Как сообщили в управлении образования, молодежи и спорта г. Мукачево, руководство заведения выполняет мероприятия в соответствии с инструкциями по безопасности жизнедеятельности в учебных заведениях; на месте работают представители Управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В управлении уточнили, что «скорую» и спасателей вызвала администрация заведения из-за ухудшения состояния и подозрения возможного распыления неизвестного вещества, о чем заявлял один из учеников.

«Что именно стало причиной инцидента выясняют работники полиции», - уточнили в управлении.

Педагоги также обратились с просьбой к родителям при выявлении у детей подозрительных симптомов немедленно обращаться к врачам.