Если в Украине будет эпидемия дифтерии, лекарств хватит только на день - доктор Комаровский

Врач призывает людей делать прививки себе и детям.

Всемирная организация здравоохранения предоставила Украине 200 ампул против дифтерии, но их хватит только на один день, если начнется эпидемия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский.

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"В августе добрый-предобрый ВОЗ предоставил нашей стране 200 ампул противодифтерийного антитоксина. У народа может сложиться впечатление, что 200 ампул/доз лекарств - это для лечения или спасения 200 больных. И это много, если учесть, что за год болеет 10-20 человек. В одном флаконе - 10 тыс. единиц лекарств. Для лечения болезни средней тяжести необходимо 40-60, для тяжелой 80-100", - говорится в его сообщении.

По его словам, такого количества лекарств хватит, если в Украине будет один больной на область при условии, что не будет эпидемии.

"Если будет эпидемия - подарок ВОЗ закончится за 1 день", - говорится в сообщении Комаровского, который в посте призвал делать прививки от дифтерии себе и детям.

Ранее эксперты прогнозировали в Украине вспышку дифтерии. В 2018 году зафиксировали 10 случаев дифтерии, при том что в предыдущих годах количество больных за год колебалось от 0 до 4.