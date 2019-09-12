Комбинезон, губки для купания и игрушки: государство обновило бэби-боксы для новорожденных
Министерство социальной политики увеличило наполнение бэби-боксов для новорожденных.
Читайте также"Это кто здесь дебильный ребенок?": в детсаду Одессы разразился скандал (видео)
Пакет наполнили, в частности, вдвое большим количеством пеленок (6 штук), появились новые размеры детских носков (на возраст 4-6 месяцев).
Из одежды добавили демисезонный комбинезон с капюшоном и синтепоновым наполнителем.
Кроме того, в новых пакетах будут развивающие коврики с мягкими дугами и подвесными игрушками, губки для купания и специальный гребень.
Для молодых мам в наборы добавили по пачке послеродовых и обычных прокладок.
Пакет можно получить в течение месяца после рождения ребенка в роддоме или уже после подачи заявки в отделение соцзащиты.
Как сообщал УНИАН, министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) обновляет государственные строительные нормы медицинских учреждений, в частности, планируется рассмотреть предложение устраивать детские игровые уголки в публичном пространстве поликлиник.