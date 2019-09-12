Комбинезон, губки для купания и игрушки: государство обновило бэби-боксы для новорожденных

Пакет можно получить в течение месяца после рождения ребенка.

Министерство социальной политики увеличило наполнение бэби-боксов для новорожденных.

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Пакет наполнили, в частности, вдвое большим количеством пеленок (6 штук), появились новые размеры детских носков (на возраст 4-6 месяцев).

Из одежды добавили демисезонный комбинезон с капюшоном и синтепоновым наполнителем.

Кроме того, в новых пакетах будут развивающие коврики с мягкими дугами и подвесными игрушками, губки для купания и специальный гребень.

Для молодых мам в наборы добавили по пачке послеродовых и обычных прокладок.

Пакет можно получить в течение месяца после рождения ребенка в роддоме или уже после подачи заявки в отделение соцзащиты.

Как сообщал УНИАН, министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) обновляет государственные строительные нормы медицинских учреждений, в частности, планируется рассмотреть предложение устраивать детские игровые уголки в публичном пространстве поликлиник.