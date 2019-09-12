В Винницкой области открыто уникальное отделение экстренной медицинской помощи

На базе Винницкой областной детской клинической больницы открыто уникальное отделение экстренной медицинской помощи – карета скорой будет заезжать непосредственно в отделение.

Сегодня, 12 сентября, в областной детской больнице открыто уникальное для Украины отделение экстренной медицинской помощи. На базе отделения пациенту будет обеспечена интенсивная терапия и оперативные вмешательства при необходимости, а также диагностические рентгеновские и ультразвуковые исследования, лабораторные обследования.

Ключевой особенностью является то, что "карета" скорой фактически заезжает непосредственно в коридор отделения, откуда пациента транспортируют в смотровую.

В приветственном слове председатель областной государственной администрации Валерий Коровий отметил, что вновь созданное отделение позволяет в кратчайшие сроки оказывать медицинскую помощь маленьким пациентам.

«Для проведения работ по созданию данного отделения из областного бюджета выделено 11 млн грн, за что я хочу искренне поблагодарить депутатам и председателю профильной комиссии облсовета. Открытие отделения экстренной медицинской помощи является красноречивым примером бюджетной децентрализации. Создание системы областных коммунальных некоммерческих медицинских предприятий даст возможность заведения отойти от тарифной сетки и получить управленческую и финансовую автономии. Когда реформа первички реально заработала, перед нами встала проблема организации заработных плат на вторичном, и, особенно, на третичном уровне.Сейчас мы работаем над повышением заработных плат медицинскому персоналу больниц», – отметил Валерий Коровий.

Винницкий городской председатель Сергей Моргунов отметил, что пример Винницкой областной детской клинической больницы является показательным для всей Украины. Он отметил, что качественная медицинская услуга – это не только надлежащие условия для работы, но и мощный высокопрофессиональный коллектив, а следовательно, вопрос увеличения уровня заработных плат – первоочередное.

Главный врач областной детской клинической больницы Василий Паненко выразил искреннюю благодарность за то, что идея создать экстренное детское отделение нашла всестороннюю поддержку со стороны Правительства, руководителей области и города, а также депутатского корпуса областного Совета.

«Винницкая областная детская больница является лучшей в Украине по показателям лечебной работы, системностью подходов и четкостью структуры. В течение последних пяти лет мы вдвое снизили показатель больничной летальности и уже три года подряд удерживаем его на одном из самых низких уровней в Украине. Данное отделение является уникальным не только для Винницкой области, аналогов ему сегодня в нашем государстве нет. Европейский подход в создании данного отделения позволяет значительно сократить время осмотра пациентов, период принятия решений и установление диагноза при неотложных состояний, а также в период до предоставления неотложной помощи», – отметил руководитель лечебного учреждения.

После торжественного перерезания символической ленты чиновники осуществили осмотр помещений вновь созданного отделения экстренной медицинской помощи Винницкой областной детской клинической больницы.

Заметим, что Винницкая областная детская клиническая больница является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, которое предоставляет высокоспециализированную медицинскую помощь детям области и города Винницы по 40 специальностям. Больница имеет в своем составе стационар на 440 коек и 21 койка анестезиологии и интенсивной терапии, 12 из которых для новорожденных. В больнице круглосуточно оказывается высокоспециализированная ургентная и плановая медицинская помощь. Ежегодно в приемное отделение и травмпункт ВОДКЛ обращается около 50тыс. пациентов, причем количество обращений ежегодно увеличивается на 1,5-2 тыс. больных.

В 2016 году проведена реструктуризация учреждения, завершением которой является создание отделения экстренной медицинской помощи. Это позволило территориально объединить все службы, задействованные в оказании экстренной медицинской помощи. В дальнейшем детей из отделения экстренной медицинской помощи можно перевести в стационарных отделений по профилю или госпитализировать пациентов в данное отделение на период до трех суток направить пациента в другое учреждение здравоохранения.

Для проведения работ по созданию отделения экстренной медицинской помощи всего выделено 16 млн грн., в том числе в 2018 году – средства Государственного фонда регионального развития в размере 5 млн грн, а в 2019 году – средства Областного бюджета (бюджета развития) в размере 11 млн грн. Из них, 3 млн грн на закупку медицинского оборудования – универсального операционного стола, операционной лампы, аппаратов искусственной вентиляции легких.