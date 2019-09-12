Доктор Комаровский объяснил, когда нельзя делать массаж (видео)
11:19, 12 сентября 2019Страна
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Врач объяснил, что массаж не делается в острый период инфекционных заболеваний.
Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что массаж нельзя делать в первые дни инфекционных болезней.
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Массаж не делается в острый период инфекционных заболеваний, рассказал эксперт на своей странице в Instagram.
"Массаж не делается в остром периоде инфекционных болезней. То есть, если есть повышение температуры, если от начала болезни прошло менее пяти дней, то массаж не нужен", - подчеркнул Комаровский.
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