Доктор Комаровский объяснил, когда нельзя делать массаж (видео)

Врач объяснил, что массаж не делается в острый период инфекционных заболеваний.

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что массаж нельзя делать в первые дни инфекционных болезней.

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Массаж не делается в острый период инфекционных заболеваний, рассказал эксперт на своей странице в Instagram.

"Массаж не делается в остром периоде инфекционных болезней. То есть, если есть повышение температуры, если от начала болезни прошло менее пяти дней, то массаж не нужен", - подчеркнул Комаровский.

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