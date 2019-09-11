Валерий Дубиль: Рада одобрила законопроект, который позволит существенно ускорить сроки доставки лекарств к пациентам

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в закон о публичных закупках, который позволит сократить сроки доставки лекарств, закупленных государством, к пациентам до 3-6 месяцев с более 20, как это происходит сейчас.

Об этом в своем Фейсбуке сообщил первый заместитель Председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат из фракции «Батькивщина» Валерий Дубиль.

Нардеп опроверг распространенную СМИ информацию, якобы законопроект отменяет международные закупки лекарств и тяжелобольные останутся без помощи.

«Он (законопроект - авт.) узаконивает работу международных организаций (а не отменяет ее), и теперь они будут обязаны работать в соответствии с ним, а не по непонятной процедуре», - акцентировал нардеп и объяснил, что международные закупки закончатся независимо от принятого вчера документа.

«Международные закупки были внедрены законом в 2015 году, который временно ввел специальный режим закупки лекарств до 1 апреля 2019 года. Затем, в нарушение регламента, законом о бюджете на 2019 год, срок действия закона продлили еще на год - до 01.04.2020. И его действие закончится автоматически, а не с принятым за основу законом о государственных закупках», - объясняет он.

Валерий Дубиль напомнил: Счетная палата и Государственная аудиторская служба неоднократно констатировали в своих отчетах, что за время действия международных закупок не один миллион государственных гривен использовался неэффективно.

Поэтому, пишет нардеп, если Рада все же решит продолжить международные закупки, необходимо принять новый законопроект, при этом распространить на него действие закона о государственных закупках. «Чтобы они стали действительно прозрачными и открытыми, а лекарства поставлялись за 3-6 месяцев, а не 20, как это было при предыдущей власти. Именно это и решает принятый сегодня за основу законопроект №1076», - пишет он.

«Очень надеюсь, что голосование за законопроект во втором чтении ускорит в ближайшем будущем время доставки лекарств к пациентам», - резюмировал народный депутат.