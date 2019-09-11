В Харькове опасная инфекция "скосила" шесть школьников

По словам главного санитарного врача города, в школе провели дезифенкцию и другие противоэпидемические мероприятия.

В Харькове шестеро учеников школы №155 в микрорайоне Солнечном заболели менингитом.

Как рассказала "Комментариям" директор Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Любовь Махота, это ученики шестого и восьмого классов, их госпитализировали в инфекционную больницу.

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Пятеро детей заболели еще до начала учебного года, один ребенок - на третий день посещения школы. Поэтому вспышку заболевания не связывают с учебным заведением. Возможно, дети контактировали между собой вне школы. Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным или контактно-бытовым путем.

По словам главного санитарного врача города, в школе провели дезифенкцию и другие противоэпидемические мероприятия. Руководителю учебного заведения даны рекомендации по профилактике: проветривать и проводить генеральную уборку помещений, временно отменить кабинетную систему обучения.

Любовь Махота также добавила, что менингиту при суща своя сезонность: подъем заболеваемости происходит в конце августа - начале сентября.

Менингит - это острая инфекционная болезнь, при которой поражается средняя (менингеальная) оболочка мозга. Примерно в 90% случаев ее вызывает микроб менингококк. В остальных случаях - это осложнение других инфекций, например, пневмонии, воспаления костей - остеомиелита, туберкулеза, ветрянки, кори, свинки и краснухи (такой менингит протекает намного легче).