цей матеріал доступний українською

Зеленский ответил на петицию по Супрун

16:21, 10 сентября 2019
Страна
332 0
Зеленский ответил на петицию, в которой призвали не увольнять Супрун / фото УНИАН

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появился ответ на петицию, которая набрала более 25 тысяч голосов, с требованием оставить руководителем Министерства здравоохранения Ульяну Супрун.

Читайте также"Я – доктор Смерть": Супрун рассказала о первой встрече с Зеленским

"Мы не имеем другого пути, чем развитие стратегически ориентированной государственной политики, в которой, в частности, здоровье человека является одним из главных приоритетов развития страны. Одновременно сообщаю, что постановлением Верховной Рады Украины от 29 августа 2019 года № 12-IX министром здравоохранения Украины назначена Зоряна Степановна Скалецкая", - говорится в ответе Зеленского.

"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации отрасли здравоохранения", - добавил президент.

Также Зеленский напомнил, что 4 сентября 2019 года на заседании Кабинета министров было принято решение о поддержке заявления первого заместителя министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун относительно ее увольнения с должности по собственному желанию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Супрун#Владимир Зеленский