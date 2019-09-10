Зеленский ответил на петицию по Супрун

Президент поблагодарил всех, кто поддержал петицию.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появился ответ на петицию, которая набрала более 25 тысяч голосов, с требованием оставить руководителем Министерства здравоохранения Ульяну Супрун.

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"Мы не имеем другого пути, чем развитие стратегически ориентированной государственной политики, в которой, в частности, здоровье человека является одним из главных приоритетов развития страны. Одновременно сообщаю, что постановлением Верховной Рады Украины от 29 августа 2019 года № 12-IX министром здравоохранения Украины назначена Зоряна Степановна Скалецкая", - говорится в ответе Зеленского.

"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации отрасли здравоохранения", - добавил президент.

Также Зеленский напомнил, что 4 сентября 2019 года на заседании Кабинета министров было принято решение о поддержке заявления первого заместителя министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун относительно ее увольнения с должности по собственному желанию.