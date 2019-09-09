Доктор Комаровский объяснил, как правильно купать новорожденного (видео)

Врач отметил, что ванны - хороший способ закаливания.

Доктор Евгений Комаровский поделился важными рекомендациями касательно купания новорожденного ребенка.

По его словам, существует две фазы купания новорожденного - до заживления пупочной ранки и после.

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"Общие ванны, то есть с погружением ребенка, желательны после заживления пупка. Это принципиально. До заживления пупка достаточно смочить теплой водой тряпочку, марлечку, мочалочку и протереть ребенка. Ребенок не пачкается, понимаете?.. Если он запачкал какое-то определенное место, то это место можно помыть, но он в купаниях не нуждается", - написал доктор на своей странице в Instagram.

Также Комаровский отметил, что ванны - прекрасный способ закаливания, стимуляции энергозатрат, обеспечения спокойного ночного сна.

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