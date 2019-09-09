Доктор Комаровский объяснил, как правильно купать новорожденного (видео)
Есть две фазы купания: до заживления пупочной ранки и после заживления пупочной ранки. ⠀ Общие ванны, то есть с погружением ребенка, желательны после заживления пупка. Это принципиально. До заживления пупка достаточно смочить теплой водой тряпочку, марлечку, мочалочку и протереть ребенка. Ребенок не пачкается понимаете? Ну реально не пачкается. Если он запачкал какое-то определенное место, то это место можно помыть, но он в купаниях не нуждается. ⠀ Еще раз фиксирую внимание, что ванны до того момента, как ребенок начнет ползать, нужны не для того, чтобы ребенок был чистый. Ванны – это прекрасный способ закаливания, стимуляции энергозатрат, обеспечения спокойного ночного сна. Поэтому купание нужно именно для этого, а не для того, чтобы намылить ребенка, смыть с него жировой слой, чтобы кожа стала чувствительна к повреждающим факторам. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #купаниеребенка
Доктор Евгений Комаровский поделился важными рекомендациями касательно купания новорожденного ребенка.
По его словам, существует две фазы купания новорожденного - до заживления пупочной ранки и после.
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"Общие ванны, то есть с погружением ребенка, желательны после заживления пупка. Это принципиально. До заживления пупка достаточно смочить теплой водой тряпочку, марлечку, мочалочку и протереть ребенка. Ребенок не пачкается, понимаете?.. Если он запачкал какое-то определенное место, то это место можно помыть, но он в купаниях не нуждается", - написал доктор на своей странице в Instagram.
Также Комаровский отметил, что ванны - прекрасный способ закаливания, стимуляции энергозатрат, обеспечения спокойного ночного сна.
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