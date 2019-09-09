Магнитные бури в сентябре: когда Украину накроют мощные метеоудары

Магнитные бури класса 1 и 2 способны влиять на энергетические системы.

Украину в конце сентября 2019 года накроет ряд магнитных бурь уровня G1 и G2.

Геомагнитные удары ожидаются 27, 28 и 29-го числа. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 и 2 способны влиять на энергетические системы.

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Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов. Так, это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных.

Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе. Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Соблюдайте меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд. Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи.