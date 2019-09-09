цей матеріал доступний українською

Магнитные бури в сентябре: когда Украину накроют мощные метеоудары

11:49, 09 сентября 2019
Страна
286 0
На Украину обрушатся магнитные бури / tesis.lebedev.ru

Геомагнитные удары ожидаются 27, 28 и 29-го числа. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 и 2 способны влиять на энергетические системы.

Читайте такжеСегодня Землю накроет новая магнитная буря: кому грозит и как уберечься

Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов. Так, это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных.

Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе. Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Соблюдайте меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд. Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Украина#магнитные бури