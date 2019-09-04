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На сельской свадьбе во Львовской области отравились 11 человек, среди них – один ребенок

16:47, 04 сентября 2019
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Медики оценивают состояние пациентов как средней тяжести / фото УНИАН

Об этом сообщили в главном управлении Госпродпотребслужбы области.

Читайте такжеВ Киеве проверят все точки продажи шаурмы после массового отравления студентов (видео)Пострадавшие, в том числе один ребенок, были гостями на свадьбе в ресторане «Фазенда» в селе Наконечное-II.

Отмечается, что их доставили в инфекционное отделение районной больницы в Новоявровске с симптомами острого энтероколита. Медики оценивают состояние пациентов как средней тяжести.

На данный момент специалисты главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области расследуют причины отравления.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине шестерых студентов госпитализировали с подозрением на вирусный гепатит.

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Теги: #отравление#Львовская область#Госпродпотребслужбапогода во Львове