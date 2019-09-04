На сельской свадьбе во Львовской области отравились 11 человек, среди них – один ребенок

Специалисты Госпродпотребслужбы области расследуют причины отравления.

Во Львовской области 11 человек госпитализированы с симптомами пищевого отравления.

Об этом сообщили в главном управлении Госпродпотребслужбы области.

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Отмечается, что их доставили в инфекционное отделение районной больницы в Новоявровске с симптомами острого энтероколита. Медики оценивают состояние пациентов как средней тяжести.

На данный момент специалисты главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области расследуют причины отравления.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине шестерых студентов госпитализировали с подозрением на вирусный гепатит.