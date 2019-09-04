Кабмин уволил Супрун с должности заместителя министра здравоохранения

Решение приняли на заседании правительства.

Кабинет министров во время заседания 4 сентября уволил с должности по собственному желанию в.и.о. главы Минздрава и первую заместительницу министра здравоохранения Ульяну Супрун.

Об этом на брифинге после заседания сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает ТСН.

Премьер подчеркнул, что это не политическое решение, а заявления "по собственному желанию" написали все заместители министра.

"Это не политическое увольнение. Это просто технически меняется команда в министерстве. Госпожа Ульяна осуществляла свои полномочия в статусе первого заместителя, поэтому да, конечно, решение мы сегодня приняли. По собственному желанию они все (заместители министра) ушли", – сказал Гончарук.

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Напомним, заместителем министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун назначили в июле 2016 года. На этой должности она была до 29 августа 2019 года, после чего сформировалось новое правительство и она с заместителями написали заявление об увольнении.