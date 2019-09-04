Новая глава Минздрава ответила, будет ли подражать Супрун в Facebook (видео)
Глава Минздрава Зоряна Скалецкая почти не пользуется соцсетями, но обещает завести блог.
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Об этом она сообщила в среду, 4 сентября, на пресс-конференции.
"У меня тоже есть много чего вам рассказать. Я уверена, что мы сделаем отдельный блог для информирования вас о разных интересных и важных вещах, которые соответствуют знаниям, которыми я обладаю", - сказала она, отвечая на вопрос, будет ли продолжать традицию бывшей и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун писать посты на тему здравоохранения в Facebook.
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Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала информацию о том, что она является человеком народного депутата Украины от «Слуги народа» Михаила Радуцкого.