Новая глава Минздрава ответила, будет ли подражать Супрун в Facebook (видео)

Вместо постов в сети министр охраны здоровья обещает блог.

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая почти не пользуется соцсетями, но обещает завести блог.

Читайте такжеПреемница Супрун не исключает, что появится новый законопроект о легализации каннабиса (видео)

Об этом она сообщила в среду, 4 сентября, на пресс-конференции.

"У меня тоже есть много чего вам рассказать. Я уверена, что мы сделаем отдельный блог для информирования вас о разных интересных и важных вещах, которые соответствуют знаниям, которыми я обладаю", - сказала она, отвечая на вопрос, будет ли продолжать традицию бывшей и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун писать посты на тему здравоохранения в Facebook.

Смотрите видео с 25:05

Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала информацию о том, что она является человеком народного депутата Украины от «Слуги народа» Михаила Радуцкого.