Новая глава Минздрава прокомментировала скандальные sms Радуцкого (фото, видео)

Скалецкая заявила, что близко не знакома с Радуцким и встречалась с ним только на эфирах.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала информацию о том, что она является человеком народного депутата Украины от «Слуги народа» Михаила Радуцкого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции сегодня в Киеве.

«Я с Михаилом Радуцким, если и пересекалась где, то это были разве что эфиры. На каком-то из них я сказала, что я как писала законопроекты, так и дальше буду их писать, и если нужна будет помощь, обращайтесь. Мы общались только на эту тематику», - сказала Скалецкая.

Так, во время первого заседания Верховной Рады журналисты сфотографировали переписку народного избранника Радуцкого в телефоне. Своему собеседнику он писал: "Мой человек - Зоряна Черненко (Скалецкая – Ред.)".

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«Просто в какой-то определенный момент сказали, что ищут на вакансию и предложили тоже подавать свое резюме», - добавила министр.

«Для меня, как юриста, очевидно, ничего другого не звучало кроме того, что есть обычная подача на кандидата, и есть обычное его утверждения, как всех кандидатов. Никакой другой информации или договоренности я никогда не получала и не проводила», - заверила Скалецкая.

На уточняющий вопрос, почему Радуцкий назвал ее своим человеком, она ответила: «В данной ситуации, я думаю, что вопрос к нему, но точно не ко мне».