На Львовщине госпитализированы шестеро студентов с вирусным гепатитом

Студентов госпитализировали после возвращения из практики в Одессе.

Во Львовской области госпитализированы шестеро студентов Дрогобычского педагогического университета имени Ивана Франко, находившихся на практике в Одессе.

Читайте такжеВ Киеве проверят все точки продажи шаурмы после массового отравления студентов

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

«4 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом вирусный гепатит «А» госпитализированы 6 студентов Дрогобычского педагогического университета, находившихся на практике в г.Одесса», - говорится в сообщении.

Осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Напомним, цикличность роста заболеваемости вирусным гепатитом А - 10-12 лет. В Украине последний подъем наблюдался в 1995 году.

Инкубационный период болезни может составлять 10-35 дней, источник инфекции - человек, передается она фекально-оральным способом. В связи с этим для предотвращения распространения инфекции необходимо прежде всего придерживаться правил гигиены.