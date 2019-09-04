На Львовщине госпитализированы шестеро студентов с вирусным гепатитом
Во Львовской области госпитализированы шестеро студентов Дрогобычского педагогического университета имени Ивана Франко, находившихся на практике в Одессе.
Читайте такжеВ Киеве проверят все точки продажи шаурмы после массового отравления студентов
Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.
«4 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом вирусный гепатит «А» госпитализированы 6 студентов Дрогобычского педагогического университета, находившихся на практике в г.Одесса», - говорится в сообщении.
Осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий.
Напомним, цикличность роста заболеваемости вирусным гепатитом А - 10-12 лет. В Украине последний подъем наблюдался в 1995 году.
Инкубационный период болезни может составлять 10-35 дней, источник инфекции - человек, передается она фекально-оральным способом. В связи с этим для предотвращения распространения инфекции необходимо прежде всего придерживаться правил гигиены.