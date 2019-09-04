В Киеве проверят все точки продажи шаурмы после массового отравления студентов

В большинстве точек с шаурмой, где отравились студенты, не было разрешительных документов, а у работников отсутствуют медицинские книжки.

Из-за массового отравления студентов шаурмой полиция и Госпотребслужба внепланово проверят все точки продажи этого уличного блюда.

Об этом сообщает ТСН.

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Студенты, которые отравились шаурмой, покупали ее в одном киоске. Впрочем, рядом шесть магазинчиков, а потому продукцию на экспертизу изъяли у всех.

"Все мероприятия проведены, принято решение о приостановлении деятельности. Выявлены нарушения: несоблюдение температурного режима, технологического режима приготовления данного продукта", - рассказал начальник Главного Управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

В большинстве точек с шаурмой, где питались и отравились студенты, разрешительных документов на деятельность не было, а у работников отсутствуют медицинские книжки.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября в столице были госпитализированы с отравлением 7 человек, все они покупали шаурму в одном киоске на улице Борщаговской. Состояние пострадавших студентов было средней тяжести.