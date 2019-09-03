Массовое отравление студентов шаурмой в Киеве: полиция открыла уголовное производство

2 сентября в столице после употребления шаурмы госпитализировали семерых студентов.

Столичные полицейские открыли уголовное производство по факту отравления студентов шаурмой.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, семь пострадавших находятся в больницах.

"Полицейские вчера вечером опечатали пять киосков по продаже шаурмы на улице Борщаговской. Проводится расследование", - говорится в сообщении.

Мясная продукция и принадлежности для ее приготовления изъяты. Изъятые продукты направлены на экспертизу для установления причины отравления.

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Следственным отделом Соломенского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 227 (Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, по данным полиции, в столицы 2 сентября были госпитализированы с отравлением 7 человек, все они покупали шаурму в одном киоске на улице Борщаговской.