В Одессе до сих пор остаются в больнице 18 человек, отравившихся шаурмой

Среди госпитализированных - четверо детей.

В Одессе остаются госпитализированными 18 человек, которые употребляли шаурму в пос. Авангард Овидиопольского района.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

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По данным ГСЧС, в течение 1-2 сентября в городскую инфекционную больницу Одессы с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 30 человек, в том числе 5 детей.

"По состоянию на 7:00 3 сентября остаются госпитализированными 18 человек (из них 4 детей)", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября полиция открыла уголовное производство по факту массового отравления людей шаурмой в торговом павильоне в пос. Авангард Овидиопольского района Одесской области. По данным полиции, по состоянию на 2 сентября, в больнице находился 21 человек. В то же время на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщалось о 37 госпитализированных.