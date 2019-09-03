В Киеве студенты массово отравились шаурмой, семь человек - в больнице

По словам пациентов, все они покупали шаурму в одном киоске.

По меньшей мере семь студентов одного из вузов были госпитализированы в больницы Киева вечером 2 сентября с подозрением на острую кишечную инфекцию.

Об этом сообщает столичная полиция.

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О 7 пострадавших стало известно вечером 2 сентября. По словам пациентов, все они покупали шаурму в одном киоске на улице Борщаговской.

Полицейские начали отрабатывать информацию об отравлении шаурмой. На место происшествия направили следственно-оперативную группу. После проведения первоочередной проверки следователи Соломенского управления полиции определятся с правовой квалификацией события.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области в больницу доставлены 37 человек, отравившихся шаурмой. Среди пострадавших 9 детей, в том числе - малолетние. У всех признаки - острого энтероколита.