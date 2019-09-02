Можете «благодарить» Авакова: Супрун объяснила, почему в Украине нет медицинского каннабиса (видео)

В МВД настаивали, что для принятия постановления по медицинскому каннабису пришлось бы изменить уголовный кодекс.

Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун обвинила министра внутренних дел Арсена Авакова в том, что он и его министерство заблокировали решение о введении контролируемого ограниченного обращения медицинского каннабиса в Украине.

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Такое заявление Супрун сделала во время прощания с громадой после своей отставки. Соответствующее видео обнародовал в Facebook журналист Тарас Ратушный.

"Мы в последнее заседание правительства подали изменения в постановление [КМУ, №770-2000-п], чтобы медицинский каннабис стал доступным для пациентов. Все согласовали: СБУ, МЭРТ, Минфин, мы... Единственный, кто заблокировал, это был Аваков и МВД.

Два раза мы передавали это, и два раза они отказались [согласовывать], потому что говорили, что надо изменить уголовный кодекс. Но это неправда, потому что это медицинский каннабис, так же как другие наркотики, которые является лекарством, он может контролироваться через Гослекслужбу. Так что можете сказать спасибо господину Авакову за то, что нет медицинского каннабиса сейчас в Украине, доступного для наших пациентов", – цитирует Ратушный заявление бывшей чиновницы.

Ранее директор центра психического здоровья и мониторинга наркотикам и алкоголю Минздрава Украины Сергей Шум объяснил, кому будет доступна медицинская марихуана в случае ее легализации.