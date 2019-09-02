Среди задач нового Кабмина будет улучшение демографической ситуации в стране - премьер

Премьер считает, что украинцы должны больше рожать, чем умирать.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что среди стратегических задач нового правительства будет улучшение демографической ситуации в стране.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи президента Украины с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов сегодня в Киеве.

"Количество украинцев уменьшается, и этот тренд нужно преодолеть. В Украине должны начать возвращаться люди, и украинцы должны рожать больше, чем умирать. Это стратегическая задача на следующие пять, а то и больше лет", - заявил он.

Напомним, ранее Госстат сообщал, что в Украине на 100 умерших приходится 59 рожденных.