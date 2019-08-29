74% украинцев считают курение крупнейшей социальной проблемой - исследование

72% курильщиков признались, что никогда бы не начали курить, если бы у них был шанс вернуться в свое прошлое.

74% украинцев считают курение крупнейшей социальной проблемой.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании JUUL Labs.

Исследование JUUL Labs проведено ведущим социологическим агентством Kantar в мае 2019 года. Респондентами стали 1203 нынешних и бывших курильщиков из 7 крупных городов Украины. Их спросили об опыте курения, отношении к курению и проблемах со здоровьем, связанными с активным и пассивным курением.

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74% опрошенных уверены, что курение является одной из крупнейших социальных проблем в Украине и негативно влияет на их здоровье. 72% курильщиков признались, что никогда бы не начали курить, если бы у них был шанс вернуться в свое прошлое. 47% курильщиков признали, что курение заставляет чувствовать себя некомфортно в обществе. 52% курильщиков чувствуют себя некомфортно, когда курят в общественных местах.

Одной из причин того, что восприятие курения, меняется, связано с государственными инициативами и усилиями Министерства здравоохранения. В частности, это повышение акциза на табачные изделия, полный запрет курения в кафе, барах, ресторанах, заведениях здравоохранения и образования, а также запрет рекламы табака, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий.

В Украине 8,2 миллиона взрослых курильщиков. Исследование показало, что в то же время, 86% курильщиков пытались избавиться от этой вредной привычки минимум трижды. 48% респондентов заявили, что хотят попробовать альтернативу традиционным сигаретам, которые могут помочь им бросить курить.

Среди основных причин перехода на вейпинг (электронные сигареты) курильщики отмечали: уменьшение вреда по сравнению с традиционными сигаретами (63%), меньше запаха (61%) и меньше влияния на окружающую среду (55%).

В то же время, отношение к вейпингу (электронным сигаретам) в Украине, согласно исследованию, противоречиво. Так, 99% курильщиков слышали об электронных сигаретах, но только 15% пытались воспользоваться ими, чтобы бросить курить. Среди причин, которые останавливают курильщиков перейти на вейпинг: беспокойство, что вейпинг не сможет полноценно заменить курение сигарет на основе табака.

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Курильщики признали, что они не знакомы с медицинскими исследованиями, которые показывают снижение вреда для здоровья при переходе на электронные сигареты и, таким образом, им не доверяют. Показательно, что 61% курильщиков бросили курение, или существенно снизили частоту курения. Из них 6% использовали для этого электронные сигареты. Порядка 40% курильщиков потерпели неудачу в попытках бросить курить. Это означает, что почти половина не может уменьшить потребление табака. Многие международные органы здравоохранения поддерживают электронные сигареты как менее вредную альтернативу традиционным. Среди них Министерство здравоохранения Новой Зеландии, Французское Sante Health, Американское онкологическое общество и Королевский колледж врачей Великобритании. Служба общественного здоровья Англии, которая является частью Министерства здравоохранения Великобритании утверждает, что вейпинг, по крайней мере, на 95% безопаснее, чем табачное курение.

«Исследования показали, что украинцы стали более осознанными в отношении своего здоровья и воздействия на окружающую среду. Во многом это связано с успешными правовыми инициативами МОЗ, направленными на уменьшение потребления табака и вреда здоровью от табачных сигарет. Но пока Украина еще на ранней стадии изучения электронных сигарет. Почти 40% респондентов в исследовании не смогли исключить или уменьшить употребление табака. Именно поэтому, несмотря на изменение общественного восприятия и успешные инициативы Минздрава, проблема курения всё еще остро стоит в Украине. Мы надеемся, что сможем улучшить жизнь миллиарда взрослых курильщиков во всем мире и, наконец, искоренить традиционные сигареты», - заявил Иван Дарков, генеральный менеджер JUUL Labs в Украине.

JUUL Labs — компания, производящая потребительские товары. Задача JUUL — улучшить жизнь одного миллиарда курильщиков в мире и, в конце концов, истребить сигареты. Продукты JUUL разработаны как эффективная альтернатива табачным сигаретам, предлагая взрослым курильщикам «переключиться» на альтернативу традиционному курению.