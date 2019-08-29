Роботизированные аптеки будут косить цены и осенью

Лето уже заканчивается. Но акция «Косимо ціни»* от роботизированных аптек продолжается! Весь август фармацевтические бренды предлагают покупателям экономить до 25% при покупке лекарственных и гигиенических средств, а также сопутствующих товаров. В сентябре эта добрая традиция продолжится.

Акция «Косимо ціни» длится с 01.08 по 30.09.2019 года. Воспользоваться специальным предложением могут жители больших и маленьких городов. Акция действует на территории всей Украины. Сэкономьте до 25% на аптечных покупках, где бы вы ни были в пределах нашей страны. Посетите ближайшую роботизированную аптеку «Благодия», «Аптека АНЦ» и «Аптека Копейка», чтобы подготовиться к поездке, пополнить запасы в домашней аптечке или позаботиться о здоровье родных. Вы найдете большой перечень акционных товаров в наличии.

Ранее в аптеки ходили, если ухудшается самочувствие. Но сегодня там можно познакомиться с технологиями будущего. Все товары в роботизированных аптеках размещает и отдает провизору специальный помощник PharmBot. В отличие от человека, он точно знает, что и где находится, может найти нужную упаковку за 7 секунд. Робот-помощник не ошибается и не устает. Чтобы еще быстрее получить нужный товар в аптеке, сделайте предварительный заказ по телефону. С помощью аптечной справки можно узнать, есть ли он в наличии.

С акцией «Косимо ціни» вы сохраните деньги в своем кошельке, чтобы потом потратить их на развлечения, отдых или другие важные покупки. О размере скидки можно спросить у провизора роботизированной аптеки. Товар на полке ищет PharmBot. Поэтому провизор может предоставить посетителю консультацию.

Приходите в роботизированные аптеки и покупайте нужные товары со скидками и без долгих очередей.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, о соотношении к предыдущей цене реализации, об ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.