Стало известно, кто может стать новым министром здравоохранения - СМИ
15:32, 28 августа 2019Страна
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Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов.
Степанов имеет медицинское образование / Фото: facebook/Максим Степанов
Основным кандидатом на пост министра здравоохранения является экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов.
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.
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У него уже был разговор на эту тему с Алексеем Гончаруком. Ожидается, что сегодня вечером у Степанова также состоится встреча с Владимиром Зеленским.
Степанов имеет медицинское образование. Ранее он возглавлял Одесскую ОГА и был уволен Петром Порошенко между первым и вторым туром выборов.
Ранее номинировавшийся на должность главы Минздрава Олег Петренко отказался от назначения из-за низкой официальной зарплаты. Сейчас он находится в коротком отпуске.
Как сообщал УНИАН, у Зеленского планируют ввести обязательное медицинское страхование в Украине в 2021 году.
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