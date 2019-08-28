Стало известно, кто может стать новым министром здравоохранения - СМИ

Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов.

Основным кандидатом на пост министра здравоохранения является экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

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У него уже был разговор на эту тему с Алексеем Гончаруком. Ожидается, что сегодня вечером у Степанова также состоится встреча с Владимиром Зеленским.

Степанов имеет медицинское образование. Ранее он возглавлял Одесскую ОГА и был уволен Петром Порошенко между первым и вторым туром выборов.

Ранее номинировавшийся на должность главы Минздрава Олег Петренко отказался от назначения из-за низкой официальной зарплаты. Сейчас он находится в коротком отпуске.

Как сообщал УНИАН, у Зеленского планируют ввести обязательное медицинское страхование в Украине в 2021 году.