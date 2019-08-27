Названы лучшие пары продуктов для похудения

Кофе с корицей предотвращает переедание и эффективно снижает уровень голода.

Для быстрого избавления от лишнего веса нам нужно «умное» питание. В его рамках следует не только правильно выбирать те или иные продукты, но и по-умному сочетать их между собой.

Об этом пишет "МедикФорум".

Кофе и корица. Это сочетание эффективно снижает уровень голода. Кофе с корицей предотвращает переедание. В самой корице нет калорий, она содержит мощные антиоксиданты, способствующие избавлению от жира на животе. Ну а кофе само по себе снижает аппетит.

Зеленый чай с лимоном. Зелёный чай очень богат на антиоксиданты, он ускоряет метаболизм и способствует процессу окисления жира. Катехины в чае ускоряют сжигание лишнего жира. Лимон также способствует сжиганию жира. Когда два этих продукта сочетаются между собой, это приводит к ускоренной потере веса.

Миндаль и йогурт. Йогурт увеличивает реабсорбцию ликопина. А это, помимо всего прочего, сокращает опасность рака. Миндаль насыщен витаминами. Сочетание этих продуктов очень полезно для нашей талии.

Кайенский перец и курица. Курица относится к постным разновидностям мяса. После его употребления возникает длительное ощущение сытости, защищающее нас от переедания. Кайенский перец - мощный жиросжигающий продукт, который содержит капсаицин, подавляющий аппетит. Он также увеличивает способность организма конвертировать пищу в энергию.

Картофель с перцем. Картошка - это прекрасный источник калия. С его помощью можно уменьшить вздутие, но важно добавить некоторое количество перца в картошку, чтобы она стала полезной для здоровья. Чёрный перец лучше всего подходит для выполнения этой задачи, поскольку он содержит алколоид пиперин, мешающий формированию новых клеток жира. Наконец, картофель ускоряет процесс сжигания жировых клеток и снижает уровень холестерина.