В одесской психбольнице выявлены факты жестокого обращения с пациентами

Даже после страшного пожара, унесшего жизни пациентов и персонала, в учреждении не демонтированы решетки на окнах. Также пациенты жалуются, что их бьют.

В Одесском областном медицинском центре психического здоровья, в котором в июне во время пожара погибли 6 человек, выявлены факты жестокого обращения с пациентами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе уполномоченного ВР по правам человека, мониторинговую проверку в августе провели сотрудники Департамента реализации национального превентивного механизма и представителя Уполномоченного ВРУ по правам человека в южных областях страны.

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«Во время визита были установлены факты, которые можно оценить, как жестокое обращение с пациентами», - сказано в сообщении.

В частности, в отделении № 21 мужчины жаловались, что одна из смен младшего медперсонала не позволяет ходить в туалет ночью. Находясь на лечении, один пациент получил перелом ноги и с мая фактически прикован к постели. Этот мужчина утверждает, что за неряшливость его бьет по лицу и запугивает санитарка. При этом ему не обеспечили надлежащий уход, в результате чего у него появились пролежни на теле. Как уточняется, назначенное ему травматологами оперативное лечение до сих пор не проведено.

Мониторинговая группа отметила, что после пожара в заведении, в результате которой погибли пациенты и медсестра, принимаются меры для обеспечения безопасности. Однако на окнах остаются решетки, даже в тех палатах, которые выходят в закрытые дворы с высокими заборами.

«Также неприятно удивил режим ограничений и даже тех пациентов, находящихся на лечении по собственному согласию. Они не могут выходить за пределы отделений, день проводят на огражденных площадках, на скамьях и резиновых шинах», - сказано в сообщении.

Кроме того, в отделении № 6 заходить в столовую разрешено только выстроившись строем по 5 человек.

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К собственным продуктам пациенты имеют доступ исключительно в установленное время (10:00 и 16:00).

Всего в 28 отделениях сейчас лечение получают около 1 тыс. пациентов с психическими расстройствами. Размещена больница в старых корпусах XIX-ХХ веков, которые постепенно ремонтируются.

Отчет по результатам визита будет направлен руководству Одесской облгосадминистрации, Министерства здравоохранения Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал УНИАН, в июне в Одессе загорелся один из корпусов психиатрической больницы (областного медицинского центра психического здоровья), расположенной на ул. Воробьева. Погибли шесть человек, в том числе - медсестра.