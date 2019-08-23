СМИ назвали имя вероятного преемника Супрун

Сейчас он возглавляет Нацслужбу здоровья.

Новым министром здравоохранения Украины может стать Олег Петренко, который занимает сейчас должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание ZN.UA.

Издание отмечает, что кандидатура Петренко "поддержана экспертным сообществом, американской стороной и одобрена на Банковой", то есть в Офисе президента Украины.

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Петренко возглавляет Национальную службу здоровья Украины с марта 2018 года, когда она была создана в рамках медицинской реформы, проводимой нынешней исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляной Супрун.

Супрун стала и.о. главы министерства в июле 2016 года.