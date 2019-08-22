Антипрививочники устроили митинг под офисом Зеленского (фоторепортаж)

По мнению родителей, непривитые дети должны посещать учебные заведения на общих основаниях.

Под Офисом президента Украины в четверг, 22 августа, прошла акция "Против дискриминации непривитых детей, за свободный доступ к образованию".

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Фотографии с места события опубликовал УНИАН. Участники акции протестовали против решения не допускать в учебные заведения в разных регионах Украины детей, которые не имеют хотя бы одной профилактической прививки. По их словам, это является нарушением конституционного права на образование и выбора методов охраны здоровья.

Напомним, поводом для акции стало напоминание о том, что в Украине дети, не вакцинированные по календарю прививок, не смогут посещать детсады и школы.