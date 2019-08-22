В Украине запретили антибиотик против воспалений и инфекций

Под запрет попали все серии препарата.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила все серии антибактериального препарата для лечения пневмонии "Таваник".

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Соответствующее решение принял глава ведомства Роман Исаенко в среду, 21 августа, передает "Здоровье 24".

Речь идет о препарате "Таваник", таблетках, покрытых оболочкой, по 500 мг № 5 от французской компании "Санофи Винтроп Индастриа".

Запрет установили из-за того, что серия лекарств 8NT5E не была зарегистрирована, поэтому запретили другие серии в указанной дозировке.

"Таваник" назначается при лечении бактериальных воспалительных процессов у взрослых, вызванных бактериями, чувствительными к левофлоксацину. Препарат выписывают для лечения, в частности, воспаления легких, осложненных инфекций мочевыводящих путей (в том числе пиелонефриты), инфекций кожи и мягких тканей, хронического бактериального простатита.

Ранее Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила все серии антигистаминного препарата Acatar acti-tabs.