Супрун одним видео развенчала мифы о страшной болезни, против которой не существует лекарств

Не медлите с вакцинацией, если у вас нет всех необходимых прививок, советует Супрун.

С начала 2019 года в Украине корью заболели более 57 тысяч человек, 18 умерли от осложнений.

Все эти люди стали не только жертвами опасной болезни, но и мифов, связанных с вакцинацией, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

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По ее словам, в новом видео VoxUkraine развенчали шесть распространенных мифов о прививках.

"В ролике найдете аргументированное объяснение, почему от прививки можно умереть, заболеть неизлечимой болезнью или "взорвать" иммунную систему ребенка", - пояснила Супрун.

"Случаи смерти от вакцин" — это фейки и манипуляции, смерти от кори же абсолютно реальные. И вакцины — это единственный надежный способ защитить себя и свою семью от опасных болезней. Вакцины работают, даже если в них не верить. Поэтому не медлите с вакцинацией, если еще у вас нет всех необходимых прививок", - подытожила исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Как сообщалось, в Украине в течение прошлой недели корью заболели еще 203 человека.