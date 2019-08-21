Жара вернулась в Украину: советы экспертов, как перенести адскую летнюю "атаку" (видео)
17:35, 21 августа 2019Страна
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Только за первый месяц лета в Киеве зафиксировали 14 температурных рекордов.
В Украину вернулась жара: как перенести адскую летнюю атаку
Высокие температуры вернулись в Украину и продержатся неделю.
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Где будет жарче всего и что есть, чтобы легче перенести вероятно последнюю адскую атаку этим летом, говорится в сюжете ТСН.
Чтобы защитить себя от солнечного удара, нужно чаще пить воду и беречь голову — не забывать о головных уборах. Если у вас есть сердечно-сосудистые болезни, лучше на солнце вообще не выходить.
Люди с хроническими заболеваниями не должны забывать принимать лекарства в жару. А еще нужно отказаться от тяжелой пищи.
Ранее эксперты поделились полезными советами о том, как облегчить жаркую летнюю ночь и заснуть без проблем.
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